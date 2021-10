Nur Nürnberg-Tickets im VVK | Augsburger Panther bleiben bis auf weiteres bei 3G

Die Augsburger Panther starten heute nur den Vorverkauf für die Tickets für das Nürnberg-Spiel am Sonntag. Es gelten weiterhin die 3G-Regeln. Ob in den folgenden Partien die 3Gplus bzw. 2G-Regelungen zur Anwendung kommen wird noch bewertet.

Wird die Maskenpflicht beim AEV bald wegfallen? | Foto: Czech

Nachdem im bayerischen Kabinett gestern beschlossen wurde, die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Wirkung vom 06. Oktober zu ändern, haben sich die Augsburger Panther kurzfristig entschieden heute ab 17:00 Uhr nur das kommende Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers in den freien Verkauf zu geben.

Zunächst war geplant, dass ab heute auch Einzeltickets für alle vier Heimspiele bis Ende Oktober erhältlich sind.

Voraussetzung für den Einlass ins Stadion am Sonntag, 10. Oktober um 19:00 Uhr ist unverändert die Erfüllung des 3G-Status (geimpft, genesen oder getestet), welcher in Kombination mit einem gültigen Ausweisdokument beim Einlass vorgewiesen werden muss. PCR-Tests dürfen beim Zutritt maximal 48 Stunden alt sein, Antigentests höchstens 24 Stunden.

Ausgenommen von der Test-Regelung sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag, Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen sowie noch nicht eingeschulte Kinder. Im Curt-Frenzel-Stadion gilt im gesamten Innenbereich sowie auf allen Eingangs- und Begegnungsbereichen die prinzipielle Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP- oder FFP2-Maske). Für Grundschülerinnen und -schüler genügt eine textile Mund-Nasen-Bedeckung.

„Wir weisen darauf hin, dass auch Dauerkartenbesitzer, die ihren vollständigen Impfschutz am Einlass durch das Panther-Hologramm auf ihrer Karte nachweisen, ein gültiges Ausweisdokument vor Betreten des Stadions vorzeigen müssen.“, so dir Panther in einer Mitteilung.

Detaillierte Informationen rund um unsere Heimspiele sind weiterhin tagesaktuell unter www.aev-panther.de/corona-faq zu finden.

In enger Abstimmung mit allen Dienstleistern, die an der Durchführung der Heimspiele beteiligt sind sowie dem Fanbeirat werden die Augsburger Panther das Prozedere für die weiteren Heimspiele neu bewerten und in den nächsten Tagen umfassend informieren.

Die neue Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ermöglicht nämlich, dass Veranstalter ihre Events auch nur für Geimpfte und Genesene (2G) sowie auch Getestete mit einem PCR-Test (3G plus, hier haben auch Kinder und alle Schüler unabhängig vom Impfstatus Zutritt) durchführen dürfen. Bei diesen Modellen sind die Maskenpflicht und das Gebot des Mindestabstandes aufgehoben und auch der Verkauf von Alkohol im öffentlichen Catering ist wieder erlaubt. Heimspiele im Curt-Frenzel-Stadion könnten damit analog der Saison 2019/20 vor bis zu 6.179 Fans durchgeführt werden.