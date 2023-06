Nur zwei Spiele trennen den FC Memmingen von der Regionalliga

Fünf Aufstiege hat Dominik „Dodo“ Stroh-Engel in seiner langen Karriere schon feiern dürfen: „Vielleicht klappt es jetzt das sechste Mal“. Der Ex-Profi ist jedenfalls hochmotiviert für die finalen Entscheidungsspiele in der Regionalliga-Relegation. Bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) geht es im Hinspiel der zweiten Runde gegen die SpVgg Ansbach, die sich in der ersten Runde klar gegen die DJK Gebenbach durchgesetzt hat (4:1/2:1).

Über 2.000 Zuschauer werden erwartet, allein 400 bis 500 Fans aus Mittelfranken haben sich angekündigt. Das Rückspiel steigt am Freitag in Ansbach. Der Sieger hat einen Regionalliga-Platz sicher, der Verlierer muss hoffen, dass es die SpVgg Unterhaching in die 3. Liga schafft.

„Von der spielerischen Anlage kommt uns Ansbach sicher entgegen“, ist sich FCM-Trainer Stephan Baierl, dass es ganz andere Spiele als gegen Eichstätt werden – auch wenn der Gegner vermutlich insgesamt noch eine Nummer stärker sein dürfte. Personell wird das Korsett jetzt etwas enger. Pascal Maier fehlt wegen seiner Rot-Sperre. Ardian Morina ist verletzt, fraglich ist Außenverteidiger Luis Sailer Fidalgo. Nicht mehr zur Verfügung stehen in der Relegation Martin Dausch, David Mihajlovic sowie Mathias Bauer, der bereits am Dienstag zur Bayern-Auswahl reist. Der Innenverteidiger steht im Aufgebot für die Endrunde im UEFA-Regions-Cups in Spanien. Vorne werden der jüngste und der älteste Spieler des FCM stürmen. Die Variante mit Dominik „Dodo“ Stroh-Engel (37) und Noah Müller (19) ging zuletzt auf – drei Treffer beim 4:1 in Eichstätt gingen auf das Konto des neu erprobten Sturm-Duos.