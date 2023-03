OB Weber: „Die Kahnfahrt gehört zu Augsburg!“, aber der Schwarzbau muss abgerissen werden

Zur Diskussion um den Erhalt des lokalen Gastronomiebetriebs mit Bootsverleih „Augsburger Kahnfahrt“ hält Oberbürgermeisterin Eva Weber Folgendes fest. „Die Kahnfahrt gehört zu Augsburg. Wir Augsburgerinnen und Augsburger hängen an dieser wichtigen und traditionsreichen Institution. Deswegen verstehe ich die Emotionen, die in den zurückliegenden Tagen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern hervorgerufen wurden, sehr gut. Auch ich finde die aktuelle Situation in höchstem Maße ärgerlich.“

„Neuplanung der Anlagen ist unvermeidlich“

Weiter stellt die Oberbürgermeisterin fest: „Positiv und wichtig ist: Die Sommersaison für die Kahnfahrt ist gesichert! Sowohl die Außengastronomie als auch der Bootsverleih können in dieser Saison betrieben werden. Der zwischenzeitlich stark baufällige Anbau entlang der Stadtmauer, bei dem es sich um einen über die Jahrzehnte immer wieder erweiterten Schwarzbau handelt, ist leider nicht mehr zu retten. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, dass dieser Schwarzbau abgerissen wird und eine Neuplanung der Anlagen an der Augsburger Kahnfahrt erforderlich ist. Es handelt sich also nicht um bürokratische Hürden, sondern um faktische Gegebenheiten, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Das Ziel lautet: Erhalt der Kahnfahrt als ganz besonderen Ort in unserer Stadt.“