Der 19-jährige Andre W. aus Rain befand sich am Samstagabend auf einer Faschingsfeier in Bertoldsheim. Er kehrte von dieser Veranstaltung nicht nach Hause zurück, weshalb er im Laufe des Sonntags durch Angehörige als vermisst gemeldet wurde.

Eine sofort eingeleitete Vermisstenfahndung im Bereich Bertoldsheim und Rain verlief zunächst negativ. Am gestrigen Nachmittag wurde er im tot im Bereich Bertholdsheim aufgefunden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Ingolstadt ordnete zur Klärung der genauen Todesumstände eine Obduktion des Leichnams an, die am heutigen Tage am Institut für Rechtsmedizin der LMU München durchgeführt wurde.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand muss von einem tragischen Unglücksgeschehen ausgegangen werden. Der junge Mann kam durch Sturz in einen mit Wasser gefüllten Brunnenschacht ums Leben.

Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Gewalt- bzw. Fremdeinwirkung vor.