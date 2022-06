Am Morgen des 15.06.2022 kam es auf der Kreisstraße MN 13 zwischen Lauben und Erkheim (Kreis Oberallgäu) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Microcar und einem Pkw.

Der 18-jährige Fahrer des Microcars, einem vierrädrigen Kraftfahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, befuhr einen Geh- und Radweg von der Moosmühle kommend in Richtung südwestliche Fahrtrichtung. Als er am Ende des Weges ankam, wollte er die Kreisstraße geradeaus überqueren, um seine Fahrt fortzusetzen. Zur selben Zeit befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kreisstraße MN 13 von Lauben kommend in südöstliche Fahrtrichtung nach Erkheim. Als der 18-jährige Fahrer des Microcars die Kreisstraße querte, missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 19-jährigen Pkw-Lenkers. Dieser fuhr daraufhin mit seiner Pkw-Front in die rechte Fahrzeugseite des Microcars. Ein Zusammenstoß war nicht mehr zu vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden etwa 30 Meter von der Fahrbahn geschleudert.

Der 18-jährige Fahrer des Microcars wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 19-jährige Fahrer des Pkws wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide wurden in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufstelle war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge nur noch einseitig befahrbar. Die Verkehrsregelung erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Lauben. Diese war mit zwei Fahrzeugen und circa zehn Mann im Einsatz.