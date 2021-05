Obergriesbach | Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag, 20.05.21 fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Motorrad gegen 19:30 Uhr auf der Kreisstraße AIC 10 von Obergriesbach nach Taiting. Unmittelbar nach der Einmündung „Am Weiher“ kam der 36-Jährige in einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Krad und Fahrer schleuderten in das angrenzende Feld und kamen dort nach ca. 150 m zum Liegen.

Entgegenkommende Unfallzeugen hielten unverzüglich an und setzten einen Notruf ab. Der 36-jährige erlitt schwere Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen werden.

Nach ersten Erkenntnissen war der Motoradfahrer nicht in Besitz eines Führerscheines und er dürfte zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben.

Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,00 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.