Gestern berichteten wir bereits über diesen Vorfall. Hier noch ein paar weitere Details und der dringende Aufruf an evtl. Zeugen, sich zu melden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich bei Eintreffen des Rettungsdienstes mehrere Personen um den aufgefundenen 41-Jährigen befanden. Eine dieser Personen gab gegenüber den Rettungssanitätern an, dass er beobachten konnte wie die Person umgefallen ist. Weiterhin gab der unbekannte Zeuge an, selbst Rettungssanitäter zu sein, was bislang allerdings noch nicht verifiziert werden konnte.

Diese Zeugen und vor allem der oben beschriebene Sanitäter werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

