Augsburg-Oberhausen | Kinder zündeln im Heizungskeller der Realschule

Die beiden Kinder waren offenbar kurz zuvor über ein offenstehendes / gekipptes Fenster in die Kellerräume der Schule eingestiegen. Im Heizungskeller haben die Beiden dann zum Zündeln angefangen und Kartonagen in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnten allerdings keine offenen Flammen festgestellt werden, jedoch entstand starke Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehrkräfte die Kellerräume und das Treppenhaus entlüften mussten. Beide Kinder wurden vorsorglich zur Beobachtung über Nacht stationär in ein Krankenhaus eingeliefert, da sie Rauchgas eingeatmet hatten, sie werden aber wohl schon heute wieder in die Obhut ihrer Eltern entlassen.

Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude wäre aufgrund der Bauweise des Heizungsraumes nicht möglich gewesen, der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen. Etwaige strafprozessuale Maßnahmen müssen die strafunmündigen Kinder nicht befürchten, ihre Eltern jedoch werden für den Schaden aufkommen müssen.