Oberndorf am Lech | 6-jähriger Junge verstirbt nach tragischem Unfall 

Gestern, gegen 12.05 Uhr, befuhr ein 6-jähriger Junge mit seinem Kinderrad ein Grundstück im Gewerbering in Oberndorf. Der 28-jährige Vater folgte. Der Junge fuhr über einen „Trampelpfad“ durch eine Heckenbepflanzung auf die Dorfstraße ein.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die Dorfstraße in Richtung Süden. Der Junge wurde vom Pkw erfasst und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg verlegt, wo er am 21.10.2021 verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf, ein Rettungswagen und eine Notärztin waren ebenso vor Ort. Für die Betreuung der Eltern und des Autofahrers wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle war für ca. vier Stunden nicht befahrbar. Die Ableitung des Verkehrs erfolgte durch die örtliche Feuerwehr.

