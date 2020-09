Oberstdorf | Touristin stürzt beim Bergwandern 60 Meter in die Tiefe und überlebt

Glück im Unglück hatte eine 42-jährige lettische Touristin beim Bergwandern am späten Dienstagnachmittag.

Die Frau wollte mit ihrem Hund vom Seealpsee ins Oytal absteigen. Dabei kam sie vom Weg ab und stürzte an den Seewänden ca. 60 Meter in die Tiefe. Auf einem unterhalb gelegenen Plateau fiel sie in eine Tanne und konnte sich im steilen Gelände abfangen. Nachdem ihre Hilferufe durch die Almhirten wahrgenommen wurden, verständigten sie die Polizei und die Bergwacht Oberstdorf. Mit einem Rettungshubschrauber wurde in der Dämmerung eine Notfallrettung erfolgreich durchgeführt.

Bei dem Sturz zog sich die Touristin nur leichte Verletzungen zu und konnte am gleichen Abend die Klinik verlassen. Ihre rot-braune Ridgeback-Hündin namens „Bella“ konnte trotz längerer Absuche nicht mehr aufgefunden werden. Sie dürfte sich noch im Bereich Seealpsee/Gleitweg aufhalten.

Wanderer werden gebeten, Hinweise über den Aufenthaltsort der Hündin an die Polizei Oberstdorf, Tel. 08322/96040, weiterzugeben.

