Öffentlicher Aufruf | Infektionsfall in Lindauer „Seaside Bar“ – Gäste müssen sofort in Quarantäne

In der „Seaside Bar“ auf der Lindauer Insel ist ein Gast, der auch hinter der Theke ausgeholfen hatte, bei seinen Besuchen nachweislich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert gewesen. Alle Gäste, die sich am Freitagabend 2.10. oder am Samstagabend 3.10., jeweils zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr, in der „Seaside Bar“ aufgehalten haben, werden nun dringend aufgerufen, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben und sich unverzüglich bei den Mitarbeitern des Fachbereichs Gesundheitswesen am Landratsamt unter der Nummer 08382 270-620 oder per E-Mail unter gesundheitsamt@landkreis-lindau.de zu melden. Alle potenziell Betroffenen werden in der Folge auf das Coronavirus getestet.

Das Landratsamt weist Gastronomen nochmals eindrücklich auf die Vorgaben des Infektionsschutzes hin. So ist eine Erfassung der Gäste mit Namen und Kontaktdaten unbedingt vorzunehmen. Liegt eine solche Erfassung nicht oder unvollständig vor, müssen mögliche Kontaktpersonen anderweitig ermittelt werden, beispielsweise über einen öffentlichen Aufruf.

In den letzten Wochen steigen die Infektionen bundesweit wieder an, so auch im Landkreis Lindau. Die Herausforderung: Die Infektionswege sind nicht immer nachvollziehbar und es gibt derzeit viele verschiedene Infektionsherde. Das Team des Fachbereichs Gesundheitswesen am Landratsamt Lindau wurde während des Sommers vergrößert, insbesondere im Bereich der Kontaktnachverfolgung, da davon auszugehen war, dass die Infektionen ab Herbst sprunghaft steigen werden. Derzeit sind im Landkreis 130 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Im Vergleich zu den Fällen der letzten Wochen kann es beim aktuellen Infektionsgeschehen sein, dass nicht alle möglichen Kontaktpersonen umgehend identifiziert und unter Quarantäne gestellt werden können. „Wir weisen deshalb die Öffentlichkeit auf dieses Infektionsgeschehen hin und appellieren nochmals dringend, sich an die Schutz- und Hygienemaßnahmen zu halten“, erklärt Landrat Elmar Stegmann.

Das bedeutet die Quarantäne:

– Man bleibt zuhause und dort isoliert (möglichst eigenes Zimmer, separates WC falls vorhanden), keine Kontakte zu anderen, auch nicht zu anderen Personen, die unter Quarantäne sind.

– Verstärkte Hygiene, keine gemeinsam genutzten Hygieneartikel, oftmaliges Lüften der Räume, Säubern der Räume mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

– Keinen engen Kontakt.

– Führen eines „Fiebertagebuchs“

Weitere Informationen des Robert-Koch-Instituts zur Quarantäne: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html

Allgemeine Hinweise zum Coronavirus

Bürgerinnen und Bürger, die den Verdacht haben mit Coronaviren infiziert zu sein und Krankheitssymptome haben, sollten sich mit ihrem Hausarzt telefonisch in Verbindung setzen. Patienten haben auch die Möglichkeit unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 (bundesweit ohne Vorwahl aus allen Netzen erreichbar) den Ärztlichen Bereitschaftsdienst zu kontaktieren und dies auch außerhalb der normalen Praxiszeiten. Informationen zum Coronavirus gibt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter der Nummer 09131 6808-5101.

Hygienemaßnahmen sind wichtig, dazu gehört regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife, insbesondere nach dem Niesen und Husten. Nicht offen in den Raum husten oder niesen, am besten in die Armbeuge oder ein Papiertaschentuch.