Augsburg | Oberbürgermeisterin Eva Weber will „Tübinger Modell“ in der Fuggerstadt

„Das „Tübinger Modell“ – es ist inzwischen in aller Munde, auch in Augsburg. Wie OB-Kollege Palmer bin auch ich überzeugt, dass wir kreative Lösungen brauchen.

Denn wir sind hierfür vorbereitet. Nicht nur, dass die App Luca in den Startlöchern steht, die in allen Bereichen eine schnelle und unkomplizierte Kontaktnachverfolgung garantiert. Auch die notwendigen Schnelltests als zentrale Bausteine sind sichergestellt: Nur ein negativer Test kann eine Rückkehr zur Normalität, einen Besuch von Geschäften, Gastronomie, Theatern, Kinos oder Sportstudios ermöglichen. Bereits jetzt haben wir daher die beiden Schnelltestzentren am Plärrer und in der Maxstraße in Betrieb und zusätzlich die mobile Teststation, die in den Stadtteilen unterwegs ist.