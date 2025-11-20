Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
Politik & Wirtschaft
Ökonom hält Renten-Aufstand in Unionsfraktion für berechtigt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Ökonom Axel Börsch-Supan hält den Aufstand der jungen Unionsabgeordneten im Rentenstreit für berechtigt.

Logo der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das Vorhaben der Bundesregierung kostet Milliarden”, sagte er der Wochenzeitung “Die Zeit”. “Das ist eine enorme Mehrbelastung für die junge Generation.” Die Bundesregierung will das Rentenniveau bis 2031 durch ein Gesetz stabil halten, mit der Folge, dass die Beiträge und Steuerzuschüsse zur Rente stärker steigen dürften als ohnehin schon. Eine Gruppe von Unionspolitikern will das Rentenpaket daher im Bundestag blockieren. Börsch-Supan sagte: “Die jungen Abgeordneten haben völlig recht.”

Der Rentenexperte sagte, er würde das Rentenniveau nur für Geringverdiener stabil halten. “Denn diese Menschen bräuchten mehr Geld im Alter. Wer hingegen als Rentner schon jetzt finanziell gut dasteht, der kann und sollte an den Kosten des demografischen Wandels beteiligt werden.” Dem Kanzler wirft Börsch-Supan vor, nicht mehr allen Generationen gleichermaßen gerecht zu werden: “Friedrich Merz wollte ein Bundeskanzler für alle sein. Dieses Versprechen bricht er gerade.”

