Ökonomen: Bidens Billionenpaket befeuert deutsche Wirtschaft

Das Konjunkturprogramm von US-Präsident Joe Biden befeuert wohl auch den Konjunkturaufschwung in Deutschland. Das berichtet die Wochenzeitung „Die Zeit“ unter Berufung auf Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf. Demnach wird sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland durch die Mehrausgaben des US-Präsidenten in diesem Jahr um 0,3 Prozentpunkte und im kommenden Jahr um 0,1 Prozentpunkte erhöhen.

Containerschiff, über dts Nachrichtenagentur

„Das Paket dürfte der amerikanischen Wirtschaft einen deutlichen Wachstumsschub verpassen, der auch positiv nach Europa ausstrahlt“, sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Bundesbank. Deren Chefvolkswirt Jens Ulbrich erwartet laut „Zeit“ ebenfalls ein Plus von 0,3 Prozentpunkten für das Wachstum in diesem Jahr.

Das Programm mit einem Volumen von 1,9 Billionen Dollar passierte letzte Woche den Senat und soll womöglich schon am Wochenende von Biden unterschrieben werden. Das höhere Wachstum in den USA hilft vor allem dem Amerikageschäft deutscher Firmen. „Davon wird der deutsche Außenhandel in der gesamten Breite profitieren“, sagte Anton Börner, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen. „Als wichtige Zulieferer werden deutsche Unternehmen indirekt von dem Corona-Hilfspaket profitieren“, sagte auch Ulrich Ackermann, der beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau für die Beobachtung der Außenwirtschaft zuständig ist.