Die Wasserkraft am Lech hat eine lange Tradition. Das Wasserkraftwerk Meitingen, eines der drei Laufwasserkraftwerke der Lechwerke (LEW) am Lechkanal, feiert in diesem Jahr seinen hundertsten Geburtstag.

Anlässlich des besonderen Jubiläums trafen sich am Mittwoch Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kommunen, Behörden sowie Naturschutz- und Fischereiverbänden. Die Führung durch das Kraftwerk gab den Gästen Einblick in die historische Entwicklung der Wasserkraft und die Bedeutung der Elektrifizierung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.