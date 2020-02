Österreich nimmt Zugverkehr nach Italien wieder auf

Österreich nimmt den Zugverkehr nach Italien wieder auf. Die behördliche Sperre am Brenner sei aufgehoben worden, teilte die Österreichische Bahn am späten Sonntagabend mit. Zuvor war der Verkehr nach Italien über den Brennerpass gestoppt worden.

ÖBB-Logo am Wiener Hauptbahnhof, über dts Nachrichtenagentur

An Bord eines Zuges soll es mindestens zwei Verdachtsfälle auf Infektionen mit dem Coronavirus gegeben haben. In Italien gibt es bereits über 150 bestätigte Infektionen und drei Todesfälle. Mehrere Ortschaften und Städte in der Lombardei und in Venetien wurden abgeriegelt, selbst der Karneval in Venedig wurde abgesagt.