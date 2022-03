Österreichischer Gesundheitsminister tritt ab

Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein tritt von seinem Amt zurück. Das verkündete der Grünen-Politiker am Donnerstagnachmittag auf Twitter. „Die laufenden Bedrohungen sind eine erhebliche Belastung – es nagt an einem, wenn man rund um die Uhr bewacht werden muss. Heute ist damit der Tag gekommen, an dem ich mein Amt als Minister für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsument:innenschutz zurücklege“, so Mückstein.

Fahne von Österreich, über dts Nachrichtenagentur

Was in den letzten zehn Monaten geschafft wurde, vor allem hinter den Kulissen, sei beeindruckend und mache ihn „sehr dankbar und unglaublich stolz“. Es sei einiges gelungen: „Wir haben unter anderem unser Gesundheitssystem vor Überlastung bewahrt, Soziales verbessert, Ausbildung in der Pflege ausgebaut, `Community Nurses` gestartet, Hospiz- & Palliativ-Versorgung deutlich erweitert. Ich wünsche meinem Nachfolger das Allerbeste und viel Durchhaltevermögen“, so der Grünen-Politiker.