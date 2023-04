Oettingen | Lokomotive muss wegen Traktor Notbremsung einleiten

Am Mittwoch (26.04.2023) gegen 17.25 Uhr befuhr ein Landwirt mit seinem Traktor den unbeschrankten Bahnübergang auf der B 466, obwohl eine Lok von Wassertrüdingen in Richtung Nördlingen querte.

Der Lokführer musste eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Landwirt fuhr unbeirrt weiter und bewirtschaftete seinen Acker, statt sich mit dem Lokführer in Verbindung zu setzen. Durch die Notbremsung wurden an der Lok die Bremsen völlig abgeschliffen, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Landwirt wegen Gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr und Unfallflucht.