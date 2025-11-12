Özdemir glaubt noch an Wahlsieg in Baden-Württemberg

Der Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hält einen Sieg bei der Landtagswahl im März 2026 trotz Rückstand in den Umfragen noch für möglich. “Der Ausgang der Landtagswahl ist offen”, sagte Özdemir dem “Handelsblatt” (Mittwochsausgabe). “Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen die Nase voll haben von der dauernden Polarisierung und Zuspitzung.”

Je nach Umfrage stehen die Grünen bei rund 20 Prozent in Baden-Württemberg, die CDU bei etwa 30 Prozent. Bei den persönlichen Beliebtheitswerten steht Özdemir aber deutlich vor seinem CDU-Kontrahenten Manuel Hagel. “Den Wählern klarzumachen, dass ich es bin, der für Baden-Württemberg zur Wahl steht, ist jetzt die wichtigste Aufgabe”, so Özdemir.

Gleichzeitig will er verhindern, dass linke Wählergruppen in den Großstädten von der Linkspartei angezogen werden. “Ich kann bei der Linken keinen Gestaltungsanspruch erkennen”, sagte Özdemir. “Sie möchte nicht regieren, nicht gestalten und damit verändern.”