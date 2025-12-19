Offensive Gala in Athen: Ratiopharm Ulm feiert klaren EuroCup-Erfolg

Mit einer beeindruckenden Vorstellung über 40 Minuten hat Ratiopharm Ulm im EuroCup ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim griechischen Vertreter aus der Hauptstadt überzeugte das Team von Cheftrainer Ty Harrelson mit hohem Tempo, starker Defensive und attraktivem Offensivbasketball. Bereits früh wurde der Grundstein für einen in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg gelegt.

Von der ersten Minute an übernahmen die Ulmer die Kontrolle. Ein früher 9:0-Lauf setzte die Gastgeber sofort unter Druck, die dem Tempo und der Intensität kaum etwas entgegensetzen konnten. Nach gut sechs Minuten folgte ein besonderer Moment: Chris Ledlum kehrte nach mehr als einem Monat Verletzungspause aufs Parkett zurück und traf bei seinem ersten Wurf direkt von jenseits der Dreierlinie. Mit hoher defensiver Präsenz und schnellen Abschlüssen bauten die Gäste ihren Vorsprung konsequent aus und gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Souverän durch die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel agierten die Ulmer etwas ruhiger, ließen aber weiterhin nichts anbrennen. Auch wenn das Spiel phasenweise an Tempo verlor, blieb die Überlegenheit klar erkennbar. Spätestens mit einem starken Endspurt im dritten Viertel war die Partie entschieden. Im Schlussabschnitt zeigten beide Teams nochmals Offensivaktionen, am klaren Ausgang änderte das jedoch nichts mehr.

Starke Teamleistung als Schlüssel

Der Erfolg basierte auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Mark Smith avancierte mit 21 Punkten zum Topscorer, während Jensen mit einer starken Allround-Leistung glänzte. Auch Chris Sengfelder und Justin Simon trugen mit wichtigen Punkten ihren Teil zum deutlichen Sieg bei. Cheftrainer Ty Harrelson zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden und lobte insbesondere Fokus, Intensität und mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams.



