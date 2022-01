Offensivschwache Augsburger Panther mit Niederlage bei den Schwenninger Wild Wings

Für die Augsburger Panther stand heute der zweite Teil der „Schwabenspiele“ an. Nach dem Heimsieg gegen Bietigheim am Freitag, ging es für den AEV heute nach Schweinningen. Nach einer weiteren schwachen (Offensiv-) Leistung konnten sie erneut auswärts nicht gewinnen. Die Wild Wings gewannen 3:0.



In einem schwachen Spiel gegen einen personell dezimierten Aufsteiger aus Bietigheim konnten sich die Augsburger Panther am Freitag drei wichtige Punkte sichern. An diesem Punkt sollte zwei Tage später gleich angeknüpft werden. Der AEV musste in Schwenningen zu einem weiteren Duell in den Niederungen der DEL-Tabelle antreten.

Zumindest spielerisch wurde im Auftaktdrittel mühelos so weitergemacht. Beide Mannschaften hatten wohl eine Saftey-Frist-Order erhalten, wirklich gefährliche Torsituationen waren deshalb eine absolute Rarität. Die beste Gelegenheit hatte Augsburgs Captain Lamb kurz vor der Pausensirene, als er die Scheibe Mangels einer Anspieloption Richtung SERC-Gehäuse gefeuert hatte. Die Querlatte klärte für den geschlagenen Eriksson (18.).

Schwenningen übernimmt das Zepter

Auch in der Folge konzentrierten sich beide Mannschaften primär Struktur im Spiel zu behalten und möglichst wenige Fehler zu machen. Die erste größere Unaufmerksamkeit sollte schließlich für die Wild Wings-Führung sorgen. Campbell hatte die Bewachung von Pfaffenhut vor dem Tor aufgegeben und schließlich dessen Schuss mit dem Schlittschuh zum 1:0 abgefälscht (34.). Diesen knappen Vorsprung konnten die Schwarzwälder dann auch verdient mit in die zweite Pause nehmen. Augsburg gelang es nicht zwingende Situationen zur kreieren, nur in einem Powerplay zu Drittelbeginn konnte der AEV etwas Druck aufbauen. Schwenningen war das bessere Team.



Schwaches Offensivspiel des AEV

Vor der Partie hatte Panther-Sportmanager Duanne Moeser angekündigt, dass man nach der schwachen Partie heute eine ganz andere Mannschaft sehen würde, davon war in den ersten beiden Abschnitten nur wenig zu merken. Im Schlussdrittel ging seine Mannschaft zumindest etwas engagierter, aber weiter zu ungenau zu Werke. Insgesamt fiel es Augsburg zu schwer in der Offensive Akzente zu setzen. Die beste Ausgleichschance hatte Verteidiger Graham, doch sein Versuch landete am Pfosten. Auch ein Versuch von Campbell kurz zuvor hatte das Ziel nicht gefunden.

Ohne Biss – Panther ohne spürbare Emotion

Insgesamt war es wieder einmal zu wenig, was die Pederson-Truppe zu bieten hatte. Gut drei Minuten vor dem Ende sorgte der SERC dann für die Vorentscheidung. Pollock konnte Roy-Vertreter Keller mit einem Schuss ins kurze Eck überwinden. Kurz vor dem Ende machte der letzte Schwenninger Neuzugang mit einem Empty-Net-Goal den Deckel auf die Partie. Erneut ging es für die Panther nach einem Auswärtsspiel ohne Zähler vom Eis. Nur zwei Auswärtssiege in der gesamten bisherigen Saison, dazu ein verheerender Gegentorschnitt. Die Rot-grün-weißen bleiben in fremden Stadien das schwächste Team der Liga. Ob die erschreckende Bilanz ausgerechnet am Dienstag besser wird, ist nicht zu erwarten. Die Augsburger müssen dann nach München.