Offiziell: Bijan Djir-Sarai soll FDP-Generalsekretär werden

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai soll neuer Generalsekretär seiner Partei werden. Das teilte FDP-Chef Christian Lindner am Montag in Berlin mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Djir-Sarai sei ein „erfahrener Abgeordneter“, der „exekutive Erfahrungen in Führungsaufgaben“ auf der kommunalen Ebene habe, so Lindner.

FDP-Logo, über dts Nachrichtenagentur

„Er kennt die FDP von der ehrenamtlichen Basis bis in die Führungsspitze des Bundesvorstandes seit vielen Jahren.“ Djir-Sarai folgt als Generalsekretär auf Volker Wissing, der nach der Regierungsbildung das Amt des Bundesverkehrsministers übernommen hatte.