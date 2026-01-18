Newsletter
Offiziell: Eintracht Frankfurt entlässt Trainer Dino Toppmöller

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Eintracht Frankfurt hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Dino Toppmöller getrennt.

Dino Toppmöller, via dts Nachrichtenagentur

Das teilte der Bundesligist am Sonntag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer umfassenden sportlichen Analyse der vergangenen Wochen, insbesondere nach den ersten drei Spielen im neuen Jahr.

Sportvorstand Markus Krösche würdigte die Arbeit Toppmöllers, der den Klub nach einer Umbruchphase erfolgreich in die internationalen Wettbewerbe geführt und in der Vorsaison mit Platz drei die beste Bundesliga-Platzierung der Vereinsgeschichte erreicht hatte. Dennoch sei man nach einer “rückläufigen Entwicklung” zu der Überzeugung gelangt, einen “neuen sportlichen Impuls” zu benötigen. Der Anspruch auf einen “dynamischen, aggressiven und kompakten Fußball” sei in dieser Saison bislang nicht ausreichend erfüllt worden.

Interimistisch übernehmen U21-Cheftrainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier die Mannschaft, wobei Schmitt die federführende Rolle innehaben wird. Toppmöller zeigte sich enttäuscht, akzeptierte die Entscheidung aber und dankte dem Verein für die Zusammenarbeit der vergangenen zweieinhalb Jahre.

Neueste Artikel