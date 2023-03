Offiziell: FC Augsburg-Angreifer Berisha für Nationalmannschaft nominiert

Auf dem Weg zur UEFA EURO 2024 in Deutschland geht die deutsche Nationalmannschaft mit im Vergleich zum WM-Kader vier Rückkehrern und fünf Neulingen im Team in die ersten Länderspiele des Jahres. Auch Mergim Berisha vom FC Augsburg ist dabei.

Bundestrainer Hansi Flick berief Torwart Bernd Leno (FC Fulham), Emre Can (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Timo Werner (RB Leipzig), die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen im Kreis der Nationalmannschaft gefehlt hatten, zurück in sein 24 Mann starkes Aufgebot.

Erstmals nominiert sind die U 21-Europameister Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart und Mergim Berisha vom FC Augsburg, Marius Wolf von Borussia Dortmund, Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg und Kevin Schade vom FC Brentford aus der englischen Premier League. „Ich freue mich riesig über die Nominierung – das ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich werde alles geben und mich voll reinhauen, um diese Chance zu nutzen“.“, sagt Berisha.

Mergim Berisha ist auf Leihbasis im Sommer von Fenerbahce Istanbul zum FCA gewechselt. Schnell wurde der 24-Jährige zum wichtigen Baustein der Elf vom Lech. In 18 Bundesliga-Einsätze traf er achtmal, vier weitere Tore bereitete er vor. „Er ist vielleicht der beste Stürmer, mit dem ich bisher in Augsburg zusammengespielt habe“, so FCA-Kapitän Gouweleeuw über Berisha.

Das DFB-Team trifft auf dem Weg zur Europameisterschaft im eigenen Land zunächst am 25. März (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz auf Peru und am 28. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Köln auf Belgien.