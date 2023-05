Offiziell: FC Augsburg verabschiedet Hahn, Gikiewicz, Caligiuri und Strobl 

Der FC Augsburg hat sich dazu entschieden, die auslaufenden Verträge mit André Hahn, Rafał Gikiewicz, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl nicht zu verlängern. Das Quartett wird am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in der WWK ARENA offiziell verabschiedet. So erhalten auch alle FCA-Fans die Möglichkeit, die Spieler mit dem verdienten Applaus zu würdigen.

André Hahn, der wegen einer Knieverletzung derzeit ausfällt, absolvierte insgesamt 171 Pflichtspiele für die Rot Grün-Weißen. Der gebürtige Otterndorfer kam im Januar 2013 vom Drittligisten Kickers Offenbach zum FCA und feierte im Mai 2014 sein Länderspieldebüt für die deutsche Nationalmannschaft. In der folgenden Bundesliga Saison wechselte er zu Borussia Mönchengladbach und anschließend nach Hamburg, ehe er im Juli 2018 zum FCA zurückkehrte.

„André Hahn hat seine ersten Schritte in der Bundesliga beim FCA gemacht und wurde im Trikot des FCA zum Nationalspieler. Mit seinem Einsatz verkörperte er über viele Jahre die Tugenden, die für uns wichtig sind. Leider hat ihn in dieser Saison eine langwierige Verletzung zum Zuschauen gezwungen. Wir bedanken uns bei André für alles, was er für unseren FCA geleistet hat, und wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft“, würdigt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, Hahns Verdienste für den FCA.

„Jeder weiß, dass mir der FCA sehr am Herzen liegt – deshalb ist es schade, dass die schöne Zeit in Augsburg im Sommer zu Ende geht. Nach meiner Knieverletzung geht es aktuell für mich darum, alles dafür zu tun, wieder auf den Platz zurückzukehren. Ich bedanke mich beim gesamten FCA und besonders bei allen FCA-Fans, die mich in all den Jahren immer großartig unterstützt haben“, sagt André Hahn.

Aufgrund der Schulterverletzung von Gikiewicz greift Verlängerungsoption nicht

Rafał Gikiewicz, der 2020 von Union Berlin zum FCA gewechselt war, kommt in dieser Spielzeit aufgrund von Verletzungen bisher nur auf 23 Begegnungen. Durch seine aktuelle Schulterverletzung, die Rafał Gikiewicz seit einigen Wochen außer Gefecht setzt, kann der 35-jährige Pole nicht mehr die nötige Anzahl an Bundesliga-Spielen erreichen, die eine automatische Vertragsverlängerung um ein Jahr zur Folge hätte. „Nachdem die Option nicht mehr erreicht werden kann, haben wir entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern und dies Rafał in einem persönlichen Gespräch extra noch vor dem letzten Heimspiel mitgeteilt, damit auch er die Möglichkeit bekommt, sich von den Fans am Sonntag im Stadion verabschieden zu können“, sagt Stefan Reuter. „Auch ihm gilt unser Dank für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren. Wir wünschen Rafal alles Gute für seine nächste Station.“

„Meine Zeit in Augsburg ist nach drei Jahren vorbei. Ich wünsche der Mannschaft für die letzten beiden Spiele alles Gute und dem FCA in der nächsten Saison und für die weitere Zukunft nur das Beste“, sagt Rafał Gikiewicz.

Verträge von Caligiuri und Strobl laufen aus

Auch die Verträge von Daniel Caligiuri und Tobias Strobl enden im Sommer und werden nicht verlängert. Daniel Caligiuri war 2020 vom FC Schalke 04 nach Augsburg gewechselt und absolvierte insgesamt 79 Pflichtspiele für den FCA. In dieser Saison war der Vize-Kapitän bisher in der Bundesliga in 13 Spielen am Ball. „Es ist im Fußball normal, dass sich die Wege auch mal trennen. Dennoch werde ich die drei Jahre in Augsburg in guter Erinnerung behalten. Ich wünsche dem FCA auch für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass wir uns in der kommenden Saison in der Bundesliga wiedersehen, denn ich möchte meine Karriere am liebsten in der Bundesliga fortsetzen“, sagt der 35-Jährige.

„Auch Daniel Caligiuri danken wir ganz herzlich für seinen Einsatz im FCA-Trikot und wünschen ihm nur das Beste. Er hat großen Anteil daran, dass wir in den letzten drei Jahren unser Minimalziel Klassenerhalt erreicht haben“, schätzt Stefan Reuter den Routinier.

Tobias Strobl konnte in dieser Saison nach einem Kreuzbandriss, den sich der 33-Jährige im November 2021 beim Auswärtsspiel in Wolfsburg zugezogen hatte, nicht eingesetzt werden. Aus diesem Grund wird er seine aktive Karriere beenden. „Ich hatte durch meine langwierige Verletzung ja viel Zeit, um mich auf das Karriereende vorzubereiten, doch je näher der Tag rückt, umso wehmütiger werden die Gedanken, dass ich nicht mehr auf dem Fußballplatz stehen werde. Aber ich habe schon spannende Projekte im Kopf, denen ich mich in Zukunft widmen werde. Dem FCA wünsche ich alles erdenklich Gute“, sagt Tobias Strobl.

„Es ist schade, dass Tobias Strobl in den letzten drei Jahren aufgrund seiner schweren Verletzung nur 37 Spiele für uns bestreiten konnte. Noch bitterer ist, dass er aufgrund der Verletzung nun seine aktive Karriere als Spieler beenden muss. Aber ich bin sicher, dass Tobi auch abseits des Fußballplatzes viele interessante Themen finden wird, die ihn glücklich machen. Wir wünschen ihm bei den ersten Schritten in seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute“, sagt Stefan Reuter.