Offiziell: Jos Luhukay verlässt FC St. Pauli

Jos Luhukay wird in der kommenden Saison nicht mehr Cheftrainer des FC St. Pauli sein. Darauf habe man sich nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag im „gegenseitigen Einvernehmen“ verständigt, teilte der Zweitligist am Montag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. „Wir sind in einem Entwicklungsprozess, den wir fortführen und in der nächsten Saison durch einen anderen Cheftrainer weiterführen lassen wollen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Der Traditionsklub hatte die Saison am Sonntag mit einer 3:5-Niederlage bei Absteiger Wiesbaden beendet. Am Ende erreichte der Verein mit 39 Punkten nur den 14. Tabellenplatz.

Von 2009 bis 2012 war Luhukay Trainer beim FC Augsburg. Am 8. Mai 2011 machte Jos Luhukay mit dem FCA dann durch ein 2:1 gegen den FSV Frankfurt mit Platz zwei den direkten Aufstieg in die 1. Bundesliga klar.