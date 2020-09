Offiziell: Philipp Max verlässt FC Augsburg

Nach fünf Jahren im FCA-Trikot wird Philipp Max den FC Augsburg verlassen. Der Linksverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zur PSV Eindhoven in die niederländische Eredivisie. Damit hat der FCA dem Wechselwunsch des 26-Jährigen entsprochen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Nachdem wir erstmals ein konkretes Kaufangebot für Philipp erhalten haben und er mit seinem deutlichen Wechselwunsch auf uns zugekommen ist, haben wir in intensiven, aber fairen Gesprächen mit Eindhoven dem Wechsel zugestimmt, da das Gesamtpaket des Transfers für uns passt. Wir hatten gemeinsam sehr erfolgreiche Jahre, mit der Teilnahme an der Europa League als Highlight, und bedanken uns für Philipps Einsatz beim FCA“, sagt Geschäftsführer Sport Stefan Reuter.

„Ich hatte eine intensive und schöne Zeit beim FCA und habe hier in der Bundesliga Fuß fassen können. Ich bin sehr dankbar, dass mir als jungem Spieler das Vertrauen entgegengebracht wurde und bin mir sicher, dass ich dieses über die Jahre zurückzahlen konnte. Nun bin ich froh, dass ich die Möglichkeit erhalte, einen weiteren Schritt in meiner Karriere zu machen“, sagt Philipp Max.

Der Linksverteidiger wechselte im August 2015 zum FC Augsburg und absolvierte 156 Pflichtspiele, in denen er 15 Treffer erzielte. In der Saison 2015/16 war er auch Teil der Mannschaft, die erstmals in der Vereinsgeschichte an der Europa League teilnehmen konnte.