Ohne Druck ins vorletzte Wochenende | ESV Buchloe nach gesichertem Klassenerhalt gegen Dorfen und Dingolfing

Ohne jeden Druck können die Piraten des ESV Buchloe ins vorletzte Wochenende der Saison gehen. Denn nach einem wahren Kraftakt haben die Freibeuter bereits am letzten Sonntag das vorrangige Ziel, den Klassenerhalt in der Eishockey Bayernliga, klarmachen können – und das schon vier Spieltage vor dem Ende der Spielzeit. Völlig befreit und gelassen kann man so also in die noch verbleibenden Partien gehen, während es für die Gegner an diesem Wochenende noch um einiges geht. Denn am Freitag reisen die Gennachstädter zunächst zum Schlusslicht nach Dorfen (20 Uhr), ehe am Sonntag ab 17 Uhr die Isarrats aus Dingolfing in der Sparkassenarena gastieren.

Die Erleichterung am vergangenen Sonntag war nach dem 4:2 Heimsieg über die Devils Ulm greifbar. Kein Wunder, schließlich hatten die Freibeuter nach einer erneuten Energieleistung den vorzeitigen Klassenerhalt erreicht und das – wie schon zwei Tage zuvor beim 7:4 Auswärtssieg in Schweinfurt – mit einem absoluten Minikader. „Das war der Wahnsinn“, freute somit auch ein zurecht stolzer ESV-Trainer Christopher Lerchner über die beiden Siege und den damit verbundenen Ligaverbleib. „Mit so einem kleinen Aufgebot haben wir uns die Punkte und den Klassenerhalt mit Disziplin und Leidenschaft hart erarbeitet.“ Damit traf der Coach den Nagel auf den Kopf, denn in beiden Partien zeigten seine Schützlinge eine famose Einstellung und holten sich trotz dezimiertem Kader verdient die volle Ausbeute an Punkten, was mit dem frühzeitigen Erreichen des Klassenerhalts gekrönt und belohnt wurde.

So können die Buchloer schon vier Spieltage vor dem Ende nicht mehr auf den Abstiegsplatz acht Abrutschen und nun entspannt in den Saisonendspurt gehen. Abschenken will man die abschließenden Duelle aber keinesfalls. „Mit den Leuten die wir zur Verfügung haben werden wir bis zum Ende natürlich voll durchziehen“, meint Lerchner, dessen Team zuletzt aber personell auf dem Zahnfleisch daher kam. Viel Spielraum zum Schonen und Pausieren hat man im ESV-Lager so also nicht, zumal Lerchner als Sportsmann ohnehin nichts herschenken will. „Eishockey muss Spaß machen und wenn man nicht alles gibt, dann wird es in dieser Liga keinen Spaß machen“, so die Prophezeiung Lerchners, der unter der Woche von Tag zu Tag schauen wollte, welches Personal am Wochenende dann tatsächlich einsatzbereit ist.

Eine Herausforderung werden die beiden Duelle an diesem Wochenende allemal nochmals, denn während die Buchloer sich seit dem zurückliegenden Sonntag bereits aller Abstiegssorgen entledigt haben, stecken die beiden Gegner noch voll im Abstiegskampf. Allen voran der Freitagsgegner Dorfen, der als Achter momentan auf dem Schleudersitz Richtung Landesliga steht. Trotzdem sendeten die Eispiraten zuletzt ein echtes Lebenszeichen, als nach monatelanger Durststrecke endlich wieder einmal ein Sieg glückte. Das durch finanzielle Probleme gebeutelte Bayernliga-Urgestein hatte schließlich zuletzt kadertechnisch einen echten Aderlass erlitten und war seit Mitte Dezember sieglos geblieben, ehe zuletzt gleich zwei Erfolge in Serie glückten. So werden die Dorfener auch am Freitag alles versuchen, den drohenden Abstieg mit einem weiteren Sieg noch irgendwie zu verhindern.

Deutlich besser sieht es dagegen für den Aufsteiger EV Dingolfing aus, dem rechnerisch nur noch zwei Punkte zum sicheren Klassenerhalt fehlen. Diese könnten die Isarrats somit schon am Freitag im Duell gegen Devils Ulm holen, womit das Match am Sonntag beim ESV ebenfalls ein entspanntes werden könnte. Gelingt das jedoch nicht, wird man sicherlich einen hochmotivierten Gegner erwarten, der mit Anthony Gagnon den mit Abstand besten Torjäger der Abstiegsrunde in seinen Reihen hat (18 Tore in 9 Partien).