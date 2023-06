Okugawa kommt aus Bielefeld zum FC Augsburg

Der FC Augsburg ist wieder auf dem Transfermarkt aktiv. Aus Bielefeld kommt wohl Masaya Okugawa.

Es kommt wieder etwas Bewegung in den Kader des FC Augsburg. Nach über einstimmenden Informationen (Erstberichtvdurch die AZ) stehen die Schwaben vor der Verpflichtung von Masaya Okugawa von Arminia Bielefeld. Der 27-jährige Japaner hatte bereits in der Vergangenheit zu den Wunschkandidaten des Bundesligisten gehört, ein Transfer lässt sich aber erst jetzt realisieren. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei nach 80 Spielen vom Zweitligaabsteiger an den Lech.

Okugawa war bei den Ostwestfalen absoluter Stammspieler und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 30 Partien, in denen er fünf Treffer erzielen konnte.

Verletzungsbedingt konnte er zum Saisonabschluss nicht spielen, im Juli sollte ihn der Schlüsselbeinbruch aber nicht weiter behindern. In der kommenden Woche wird Okugawa zum medizinischen Check in Augsburg erwartet, die Unterschrift erfolgt anschließend. In Augsburg will man auch von den Erfahrungen des Japaners profitieren, der vor seiner Zeit in Bielefeld mit Salzburg zwei Meisterschaften feiern und in der Champions League spielen konnte.

Nach Takashi Usami (11 Einsätze 2016/17) wäre Okugawa der zweite Japaner im Trikot mit der Zirbelnuss.