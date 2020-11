Oldtimer-Rallye Augsburger Land findet 2021 nicht statt

Bereits zweimal wurde die beliebte Oldtimer-Rallye Augsburger Land in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben – zuletzt auf den 18. April 2021. Aufgrund der hohen Infektionszahlen und der sich ständig ändernden Regelungen und Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung hat der Landkreis nun jedoch entschieden, dass auch im Jahr 2021 keine Oldtimer-Rallye stattfinden kann.

„Ohne jegliche Planungssicherheit, beispielsweise in Bezug auf die zugelassene Teilnehmerzahl, sind wir leider gezwungen, diesen Schritt zu gehen“, so Landrat Martin Sailer. Es sei sehr bedauerlich, dass die Veranstaltung abgesagt werden müsse, da bereits sehr viel Zeit in die Vorbereitungen investiert wurde. Ein großer Dank gehe daher an das Organisationsteam, die Sponsoren sowie die Gemeinde Untermeitingen und den Markt Welden, die als Start- bzw. Zielort gemeinsam mit den ortsansässigen Vereinen ein buntes Rahmenprogramm geplant hatten.

Die rund 200 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits eine Benachrichtigung erhalten und bekommen in den nächsten Tagen die Startgebühr zurückerstattet.