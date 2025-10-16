Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

OLG Frankfurt eröffnet Verfahren wegen versuchten Embargo-Verstoßes

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat ein Hauptverfahren zur Einziehung von über 720 Millionen Euro von einem russischen Finanzinstitut eröffnet. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Hintergrund ist der Verdacht eines versuchten Embargo-Verstoßes durch das Institut.

Olg Frankfurt Eröffnet Verfahren Wegen Versuchten Embargo-Verstoßes
Justizzentrum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft war das russische Finanzinstitut im Juni 2022 in die EU-Sanktionsliste aufgenommen worden. Kurz nach dieser Listung hätten Unbekannte versucht, mehr als 720 Millionen Euro von einem Konto des Instituts bei einer Frankfurter Bank abzuheben. Die Bank habe die Überweisung jedoch nicht ausgeführt.

Ein Termin für den Beginn der Hauptverhandlung steht noch nicht fest. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts wird mit fünf Richtern besetzt sein.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

