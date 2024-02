Oliver Masucci sorgt sich nicht um Vergleich mit Alan Rickman

Schauspieler Oliver Masucci spielt ab Donnerstag im Hamburger Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ die Rolle des Severus Snape – und sorgt sich nicht um den Vergleich mit Charakterdarsteller Alan Rickman aus den Filmen.

Oliver Masucci (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Ich beerbe Alan Rickman, der ist ja leider tot“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Am Ende sei die Figur noch stärker als der Schauspieler. „Du kannst auch vielen jungen Leuten eine Narbe auf die Stirn malen und ihnen eine runde Brille aufsetzen und dann sehen sie aus wie Harry Potter. Die Figuren sind sehr genau gezeichnet.“

Dennoch sind seiner Meinung nach „die Schauspieler, die sie als erstes gespielt haben, die Matrizen für alles, was danach kommt“. So werde auch er aussehen wie Rickman damals in den Filmen: „Ich habe das gleiche Kostüm an wie Alan Rickman, ich habe die gleichen Haare und ich werde die Rolle wahrscheinlich ähnlich spielen, weil die Figur schon ziemlich markant vorgezeichnet ist“, sagte Masucci. Und er ist sich sicher: „Die Figur wird noch mehrere Schauspieler überdauern. Die „Harry Potter“-Geschichten werden vielleicht noch Hunderte Jahre überleben.“

Seinen ersten Auftritt als Snape hat Masucci am Donnerstag. Es folgen neun weitere Termine im Februar und März.