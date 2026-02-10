Olympia-Silber für Aicher und Weidle-Winkelmann in der Kombination

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo haben die deutschen Skirennläuferinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann die Silbermedaille in der Team-Kombination gewonnen. Gold ging an das Duo Ariane Rädler und Katharina Huber aus Österreich und Bronze an Jacqueline Wiles und Paula Moltzan aus den USA.

Kira Weidle-Winkelmann bei den Olympischen Spielen 2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Für Aicher ist es nach Silber in der Abfahrt bereits die zweite Medaille in Italien und die dritte bei Olympischen Spielen insgesamt. Weidle-Winkelmann kann sich derweil erstmals in ihrer Karriere über olympisches Edelmetall freuen.

In Cortina hatte Weidle-Winkelmann für das deutsche Duo am Vormittag die Abfahrt absolviert und dafür gesorgt, dass Aicher im Slalom in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen war. Diese legte dann einen starken Lauf hin, der letztendlich für das Podest reichte. Für Gold fehlten aber letztendlich fünf Hundertstelsekunden.