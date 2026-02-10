type here...
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Olympia-Silber für Aicher und Weidle-Winkelmann in der Kombination

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo haben die deutschen Skirennläuferinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann die Silbermedaille in der Team-Kombination gewonnen. Gold ging an das Duo Ariane Rädler und Katharina Huber aus Österreich und Bronze an Jacqueline Wiles und Paula Moltzan aus den USA.

Kira Weidle-Winkelmann bei den Olympischen Spielen 2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Für Aicher ist es nach Silber in der Abfahrt bereits die zweite Medaille in Italien und die dritte bei Olympischen Spielen insgesamt. Weidle-Winkelmann kann sich derweil erstmals in ihrer Karriere über olympisches Edelmetall freuen.

In Cortina hatte Weidle-Winkelmann für das deutsche Duo am Vormittag die Abfahrt absolviert und dafür gesorgt, dass Aicher im Slalom in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen war. Diese legte dann einen starken Lauf hin, der letztendlich für das Podest reichte. Für Gold fehlten aber letztendlich fünf Hundertstelsekunden.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verfolgungsfahrt von Altenmünster bis Adelsried: Polizei sucht Fahrer eines grauen Audi Q5

0
In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich...
Bayern

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Schwerer Unfall bei Alteneich – Fahrer schwerst verletzt

0
Bei einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist am Samstagnachmittag...
News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 13.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 15.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel