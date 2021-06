Online – fertig – los! | Digitalministerin gibt in Augsburg den Startschuss für Digital-Initiative für Kleinunternehmer

Mit dieser neuen Aktion unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Digitales Kleinunternehmerinnen und -unternehmer bei digitalen Lösungen. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach gab bei einer Auftaktveranstaltung in Augsburg den Startschuss für die Initiative, bei der Teilnehmer eine maßgeschneiderte Digital-Beratung für ihren Betrieb erhalten. Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber freute sich über die ersten lokalen Unternehmen, die an der Auftaktveranstaltung teilnahmen. Weitere Veranstaltungen in anderen bayerischen Kommunen sind geplant.

Staatsministerin Gerlach erklärte: „Für Kleinunternehmerinnen und -unternehmer kann die Digitalisierung eine große Chance sein. Mit unserer neuen Aktion ´Online – fertig – los!´ unterstützen wir gezielt mit Know-how und zeigen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern individuelle Möglichkeiten auf. Ob neue Website, Einrichtung eines Webshops oder eine eigene App – für jedes Geschäftsmodell gibt es die richtige Lösung. Das kostenlose Intensiv-Digitaltraining hilft den Teilnehmenden dabei, sich fit zu machen für die digitale Zukunft.“

Oberbürgermeisterin Weber betonte: „Das Programm trifft den Kern der Digitalisierung. Jedes Unternehmen ist individuell und benötigt eine spezielle Ausrichtung bei der Digitalisierung, daher ist die individuelle Vermittlung enorm wichtig. Und gleichzeitig hat die Initiative einen starken Vernetzungsgedanken. Das ist nicht nur bei der Digitalisierung das A und O und bildet eine solide Grundlage für eine zukunftsorientierte Unternehmenslandschaft in Augsburg.“

Das Angebot der Aktion „Online – fertig – los!“ richtet sich an bayerische Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer aus allen Branchen. Die Interessenten können sich in allen teilnehmenden Kommunen bewerben. Im Rahmen eines Auswahlverfahrens mit einem Online-Erörterungsgespräch wird die tatsächliche Teilnahme geklärt.

In einem eintägigen Digitaltraining erarbeiten die Unternehmerinnen und Unternehmer dann gemeinsam mit Experten der Münchner Digitalberatung elaboratum individuelle, digitale Lösungsansätze zugeschnitten für ihren Betrieb. Zudem besteht die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu anderen Kleinunternehmern zu knüpfen, sich zu den erarbeiteten Themen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Teilnahme am Digitaltraining ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Die Kosten trägt das Bayerische Staatsministerium für Digitales, unterstützt durch die beteiligten Kommunen.

