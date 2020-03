Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern, hat die Staatsregierung strikte Maßnahmen ergriffen, die für kleine Gewerbetreibende existenzbedrohend werden könnten. So muss das Café Kätchens in der Peutingerstraße seine Türen komplett schließen, da der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen in der gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre des Ladens nicht einzuhalten ist.

Auch Chris Steinle, der Betreiber der „Blauen Kappe“ zeigt sich in einem Aufruf auf Youtube sichtlich betroffen. „Wir wissen aktuell nicht wie es weitergehen soll“ sagt Steinle in dem Video, das seit Anfang der Woche in den sozialen Netze verbreitet wird und viel Aufmerksamkeit bekommt.

Zwar wurde vom Freistaat Bayern umgehend ein Schutzschirm in Höhe von 10 Mrd. Euro eingerichtet. Wie diese Gelder verteilt werden sollen und vor allem wie schnell das gehen wird, ist derzeit aber noch offen.

Der IT-Unternehmer und Gründer Kajetan Mischok wendete sich deshalb ebenfalls in einer Videobotschaft an die Menschen in Augsburg. Mischok macht sich große Sorgen um die Läden in seiner Heimatstadt: „Ich hab keine Lust, dass nach dieser Krise die Stadt nicht mehr ist wie sie ist und meine Lieblingsläden zumachen müssen!“, sagt Mischok in dem Video, welches auf dem Facebook- und Instagram-Account von „Rette Deinen Lieblingsladen“ veröffentlicht wurde.

So entstand sehr schnell die Idee, die Plattform www.rette-deinen-lieblingsladen.de zur Verfügung zu stellen, auf der Unternehmer aus Gastronomie und Kleingewerbe Gutscheine verkaufen können. Die Unternehmen können auf diese Art ihr Umsatzeinbußen abpuffern und ihre laufenden Kosten weiter bezahlen. Auf der anderen Seite hat jede Einzelperson die Möglichkeit, einen wirkungsvollen Beitrag zu leisten. Anders als eine Spende kann jeder Gutschein in voller Höhe eingelöst werden, wenn die Läden wieder geöffnet sind.

Die Augsburger Zivilgesellschaft zeigt auf diese Art einmal mehr, wie Zusammenhalt in schwierigen Zeiten funktionieren kann. Unter dem Hashtag #gemeinsamsindwirstark versammeln sich Unterstützer in den diversen sozialen Netzwerken um Initiativen wie „Rette Deinen Lieblingsladen“ zu unterstützen und die derzeitige Krise bestmöglich zu meistern.