Online-Studie zum Wohlbefinden und zum Umgang mit der COVID-19 Pandemie

Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wird derzeit eine europaweite Studie zum Wohlbefinden und zum Umgang mit der COVID-19 Pandemie entwickelt. Ziel der Studie ist es, mehr darüber zu erfahren, wie es den Menschen in Deutschland und in anderen Ländern geht, welche Schwierigkeiten sie haben und was sie aktuell am meisten brauchen. Die Ergebnisse der Studie können dabei helfen, Lösungen zu finden und die Belastungen der Pandemie zu verringern.

Die Studie wird am UKE in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie unter der Leitung von Dr. Annett Lotzin in Zusammenarbeit mit der europäischen Gesellschaft für Trauma- und Stressforschung (ESTSS) in elf Ländern durchgeführt. Dazu zählen Deutschland, Niederlande, Schweden, Norwegen, Polen, Litauen, Kroatien, Österreich, Georgien, Italien und Portugal.

