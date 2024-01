Online-Zahlungsmethode auf Basis von Prepaid – vom Shopping bis zum Online-Gaming: Wie wird Paysafecard eingesetzt

Es gibt viele verschiedene Zahlungsoptionen im Online Shop. In der Regel kann man seinen Online Einkauf mit der Kreditkarte bezahlen, aber auch die Banküberweisung wählen oder sich für die Sofortüberweisung entscheiden. Auch PayPal ist ein Dienst, der immer häufiger in Anspruch genommen wird. Neben PayPal gibt es auch die Möglichkeit, mit der Paysafecard zu bezahlen. Aber was ist die Paysafecard und worauf ist zu achten, wenn man sich für diese Bezahlmethode entscheidet?

Die Paysafecard: Was ist das und wofür wird die Paysafecard verwendet?

Bei der Paysafecard handelt es sich um ein elektronisches Zahlungsmittel, das in 46 Ländern zur Verfügung steht. Es funktioniert nach dem Prepaid-Modell. Der Nutzer erwirbt einen Bon im Wert von mindestens 10 Euro (der Maximalbetrag beläuft sich auf 100 Euro), auf dem eine 16-stellige PIN zu finden ist. Bietet der Online Shop die Zahlungsmethode Paysafecard an, wird danach die 16-stellige PIN eingegeben und das Guthaben abgezogen bzw. der offene Betrag bezahlt.

Der große Vorteil, wenn mit der Paysafecard bezahlt wird? Es steht nur das Geld zur Verfügung, das zuvor als Guthaben auf die Paysafecard geladen wird. Man kommt also bei der Zahlungsoption Paysafecard nicht in Versuchung, mehr Geld auszugeben, als man ausgeben will.

So funktioniert die Paysafecard

Die Paysafecard ist selbsterklärend. Wer noch nicht mit der Paysafecard bezahlt hat, muss keine Sorge haben – der ganze Prozess kann auch ohne Erfahrung problemlos gemeistert werden.

Wer über https://casinoohnesperrdatei.net/online-casino-ohne-oasis-paysafecard/ eine Plattform findet und dann mit der Paysafecard die Einzahlung bzw. Transaktion auf das Glücksspielkonto vornehmen will, muss nachfolgende Schritte befolgen:

Paysafecard kaufen

Damit das elektronische Zahlungsmittel eingesetzt werden kann, muss im Vorfeld eine Paysafecard erworben werden. Die Paysafecard gibt es an Tankstellen, in Supermärkten oder auch am Kiosk. Auf der Homepage der Paysafecard findet sich auch eine Übersicht über in der Nähe befindliche Verkaufsstellen.

Sich für die Höhe des Guthabens entscheiden

Wie bereits erwähnt, beträgt das Mindestguthaben 10 Euro. Das maximale Guthaben liegt bei 100 Euro. Zu beachten ist, dass es Kartenbeträge im Wert von 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 25 Euro, 30 Euro, 50 Euro und 100 Euro gibt.

Einlösen des Guthabens

Akzeptiert der Online Shop bzw. das Online Casino die Zahlungsoption Paysafecard, muss danach die 16-stellige PIN eingegeben werden. Im Zuge der Bezahlung werden weder private Informationen benötigt, noch muss man irgendwelche Kreditkarten- oder Kontonummern angeben. Nutzt man die Paysafecard, dann bleibt man anonym.

Paysafecard online kaufen

Die Paysafecard kann auch online gekauft werden. Jedoch nur über die Website WKV – die drei Buchstaben stehen für Wertkartenverkauf. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Österreich. Aber wie kann man online eine Paysafecard erwerben?

Zu Beginn muss sich der Kunde auf der Website von WKV registrieren. Im Zuge der Registrierung sind dann persönliche Daten anzugeben.

Hat man sich registriert oder ist bereits registriert, so muss man sich einloggen und danach den Geldbetrag wählen, der auf die Online Paysafecard geladen werden soll. Der Mindestbetrag beläuft sich auf 5 Euro, der maximale Betrag liegt bei 100 Euro.

Die Paysafecard kann dann über die Bezahlmethode Giropay, Sofortüberweisung, Instant Transfer, Überweisung oder Kreditkarte bezahlt werden. Der Kunde erhält dann die Paysafecard PIN, die dann im Online Shop oder im Online Casino eingelöst werden kann.

My-Paysafecard: Was ist das?

Es gibt ein Online Zahlungskonto namens my-paysafecard. Dieses Konto gibt es in verschiedenen europäischen Ländern. Hier kann das Guthaben mehrerer Paysafecards gutgeschrieben werden. Somit können sich kleinere Beträge summieren bzw. erreicht man so auch eine Summe, die den Maximalbetrag von 100 Euro übersteigt.

Zu beachten ist, dass die Registrierung selbsterklärend und kostenlos ist, jedoch verliert man seine Anonymität, wenn my-paysafecard genutzt wird. Denn im Zuge der Registrierung müssen persönliche Daten angegeben werden; eine Verifizierung der Identität ist ebenfalls erforderlich, um den Dienst in weiterer Folge nutzen zu können.

Können Gebühren anfallen?

Die Paysafecard ist eine Zahlungsoption, die kostenlos zur Verfügung stellt und keine Gebühren verursacht. Es wird weder beim Aufladen noch bei der Nutzung des PINs eine Gebühr verrechnet, die das Guthaben schmälert.