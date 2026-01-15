Newsletter
Opel bringt den Manta in diesem Jahrzehnt nicht mehr zurück

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Opel wird den Manta in diesem Jahrzehnt nicht mehr wiederbeleben. “Das Manta-Projekt existiert, es gibt Designmodelle – aber vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen”, sagte Opel-Chef Florian Huettl dem “Spiegel”.

Opel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Rüsselsheimer Autobauer habe seine mittelfristigen Prioritäten neu sortiert, eine neue Modellgeneration des Corsa und der SUV-Palette habe bei dem deutschen Stellantis-Tochterunternehmen Vorrang vor einer elektrischen Wiederauferstehung des legendären Opel-Coupés aus den Siebziger- und Achtzigerjahren.

Seit 2021 haben Huettl und seine Vorgänger das Projekt eines elektrischen Manta immer wieder angekündigt. Damals präsentierten die Rüsselsheimer einen zum E-Auto umgebauten Manta A, der ausdrücklich als emotionaler Aufwärmer für ein künftiges Serienprojekt gedacht war. Noch 2023 bekräftigte auch Huettl mehrfach die Absicht, den Manta zurückzubringen – allerdings nicht als Retro-Modell, sondern als Elektro-SUV.

