Opel-Fahrer flieht vor Polizei und verursacht Unfall in Milbertshofen

Am Freitag, den 30. Januar 2026, gegen 02:35 Uhr, versuchte ein Opel-Fahrer auf dem Frankfurter Ring in Milbertshofen, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten bemerkten den PKW, der in Richtung Föhringer Ring unterwegs war, und wollten das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Polizisten Anhalte-Signale gaben, beschleunigte der Fahrer und versuchte der Kontrolle zu entkommen.

Verkehrsunfall nach Flucht

Während der Verfolgungsjagd, bei der Blaulicht, Martinshorn und Außenlautsprecher eingesetzt wurden, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Opel prallte in der Schmalkaldener Straße gegen einen Baum und ein Verkehrsschild. Nach dem Unfall flüchtete ein Insasse. Auf der Beifahrerseite des Wagens fanden die Beamten einen 39-jährigen Ukrainer aus München, der alkoholisiert war. Er wurde festgenommen, jedoch nach den nötigen Maßnahmen wieder entlassen.

Ermittlungen und Festnahmen

Die Fahndung nach dem flüchtigen Insassen blieb nicht erfolglos: Der gesuchte 38-jährige Grieche mit Wohnsitz in München wurde in einem Parkhaus festgenommen. Bei ihm fand die Polizei zudem Betäubungsmittel. Aufgrund eines Verkehrsunfalls wurde er verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Fahrzeug, Baum und Verkehrsschild jeweils als erheblich ein. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft und wegen Verstößen wie Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen aufgenommen.

Körperverletzung in Arbeiterunterkunft

Am Freitag, den 30. Januar 2026, gegen 01:00 Uhr, kam es in einer Arbeiterunterkunft zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Streit zwischen einem 39-jährigen Mazedonier und einem 41-jährigen kosovarisch-serbischen Staatsbürger eskalierte. Der 39-Jährige griff den 41-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn an der Hand.

Ein unbeteiligter Zeuge informierte die Polizei. Beide Beteiligten wurden von den Beamten vor Ort angetroffen. Der 39-Jährige, der durch den Vorfall leicht verletzt wurde, verzichtete auf eine ärztliche Behandlung und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 41-Jährige erhielt eine ambulante Behandlung im Krankenhaus und wird wegen Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 24.

Sexualdelikt in Laim

Bereits am Freitag, den 2. Januar 2026, griff ein unbekannter Mann einer 18-Jährigen in München zwischen die Beine. Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwischen dem 5. und 14. Januar 2026, als derselbe Täter eine 27-jährige Kroatin mehrfach unsittlich begrapschte. Er versteckte sich unter anderem zwischen Autos und griff sein Opfer von hinten an.

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei den 19-jährigen Tatverdächtigen schließlich am 14. Januar 2026 festnehmen. Er steht im Verdacht, die Taten begangen zu haben und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Einbruch in Lagerhalle

Zwischen dem 23. und 29. Januar 2026 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengelände in Daglfing ein und entwendeten Kupfer im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die Ermittlungen des Kommissariats 52 dauern an.

Großeinsatz gegen Kinderpornografie

Am 29. Januar 2026 führten Polizei und Staatsanwaltschaft unter der Leitung des ZKI in Bamberg umfangreiche Durchsuchungen bei 25 Verdächtigen im Raum München durch. Der Verdacht lautet auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Zahlreiche elektronische Geräte wurden sichergestellt.

Sexualdelikt an Theresienwiese

Ein 24-jähriger Eritreer wurde nach einem sexuellen Übergriff auf eine US-Amerikanerin an der Theresienwiese festgenommen. Nach der Sicherung von Videoaufzeichnungen und sofort eingeleiteter Fahndung erkannte ihn ein Polizeibeamter. Er befindet sich in Haft.

Randale in Neuhausen

Am 28. Januar 2026 rückte die Polizei zu einer Wohnung in Neuhausen aus, in der ein 36-jähriger Mann randalierte und Brandgeruch wahrnehmbar war. Der Mann wurde in einem psychischen Ausnahmezustand angetroffen und in eine Klinik eingewiesen. Bei dem Einsatz kamen keine Personen zu Schaden.