Open Air Veranstaltungen in Bayern 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie haben die meisten Menschen die letzten Monate überwiegend zu Hause in den eigenen Vier Wänden verbracht. So ist es nicht verwunderlich, dass beispielsweise Gaming Plattformen und Online Casinos einen richtigen Boom erlebten. Wenn dann noch ein lukrativer Willkommensbonus wie Freispiele ohne Einzahlung hinzukommt, kann der Spielspaß beginnen.

Bei den sommerlichen Temperaturen und Dank etlicher Lockerungen hinsichtlich der Pandemie zieht es jedoch immer mehr Menschen wieder nach Draußen. Zahlreiche Open Air Veranstaltungen bieten hier reichlich Gelegenheit dazu.

Nach langem Warten wurden auch in Bayern einige Lockerungen hinsichtlich der Corona-Pandemie für Open Air Veranstaltungen erlassen. Laut Staatsregierung sind bei Open Air Veranstaltungen bis zu 1500 Gäste zugelassen.

Trotz Lockerungen mussten dennoch auch in diesem Jahr wieder zahlreiche große und bekannte Festivals abgesagt oder auf das kommende Jahr verschoben werden. Hierzu zählen unter anderem das Summer Breeze Festival und nicht zuletzt das weit über die bayerischen Grenzen hinaus bekannte und beliebte Münchner Oktoberfest.

Dennoch finden einige Veranstaltungen – stets unter Einhaltung der Hygienevorschriften, auch in diesem Sommer statt. Von Musik Festivals, Klassik Konzerten und tollen Open Air Kinonächten wird in Bayern einiges geboten.

Strandkorb Open Air Rosenheim

Die Strandkorb Open Air Tour ist eine Veranstaltungsreihe, die in verschiedenen Städten in Deutschland durchgeführt wird und bei denen die Zuschauer aus einem Strandkorb heraus feiern können. Auch in Bayern in Rosenheim macht die Strandkorb-Reihe an unterschiedlichen Tagen halt.

Bei den einzelnen Konzerten werden 800 Strandkörbe, jeweils mit ordnungsrechtem Abstand, auf dem Gelände im Mangfallpark platziert. Dabei wird den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm geboten, bei dem garantiert Urlaubsfeeling aufkommt. Pro Strandkorb sind zwei Personen zugelassen, alle Plätze sind fest zugeordnet. Somit werden alle Maßnahmen des Hygienekonzepts vom Parkplatz bis zum Sitzplatz gewährleistet.

Natürlich müssen Sie als Besucher nicht auf Speisen und Getränke während der Veranstaltung verzichten. Sie können wahlweise im Voraus bestellen, so dass bereits alles gekühlt an Ihrem Platz bereit steht, wenn Sie ankommen oder Sie bestellen während dem Konzert und bekommen die Bestellung von einem Serviceteam gebracht.

Unter anderem treten folgende Künstler beim Strandkorb Open Air in Rosenheim auf:

Wincent Weiss

Michael Mittermeier

Milow

Deine Freunde

Rea Garvey

Holi Festival of Colours

Am 4. September steht in München auf der Sonderfreifläche an der Messe München alles im Zeichen der bunten Farben. Von 13 bis 22 Uhr findet das Holi Festival of Colours statt, bei dem mehrere bekannte DJs aus den Bereichen House, Elektro und Minimal auflegen und für gute Partystimmung sorgen werden. Einmal in der Stunde wird das bunte Farbpulver in die Luft geworfen und überzieht die feiernden Menschen mit einer Farbwolke, die das Festival zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lässt. Das Pulver kann direkt auf dem Gelände gekauft werden, auch für Streetfood und gekühlte Getränke vor Ort ist gesorgt.

Neben München fand bereits im Juni in Würzburg ein Holi Festival of Colours statt.

Aperol Pool Concert Tour München

Das bekannte und beliebte spritzige Getränk ist der Namensgeber dieser Open Air Konzertveranstaltung. Geboten wird Live Musik, welche die Gäste in kleinen Pools erleben können. Die Pools sind fest an je eine Gruppe vergeben, außerdem gibt es eine Beach Area und spezielle Picknick Spots.

Pro Ticket ist ein Aperol oder ein alkoholfreier Crodino inbegriffen, die Live Musik wechselt täglich. Das Ganze findet auf der Praterinsel München zwischen dem 11. und 15. August statt, der Einlass ist ab 18 Jahren.

Alle Pools und Liegestühle sind gemäß den gültigen Corona-Sicherheitsvorgaben positioniert, auf den Laufwegen und bei Bestellungen an der Bar muss ein Mundschutz getragen werden.

Klassik Open Air Veranstaltungen in Bayern

Klassikliebhaber haben über die Sommermonate in Bayern gleich mehrfach die Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen im Freien teilzunehmen. Die beiden beliebtesten und größten Events sind hier der Dachauer Musiksommer und die Münchner Opernfestspiele. Aufgrund von Corona wurden in diesem Jahr jedoch die beliebten Nürnberger Klassik Open Air Konzerte abgesagt.

Dachauer Musiksommer

Auch im Jahr 2021 findet der Dachauer Musiksommer gemäß der aktuell geltenden Corona-Regelungen statt. Als Veranstaltungsorte dienen der Hofgarten des Schlosses Dachau und die Ludwig-Thoma-Wiese.

Sehr beliebt in diesem Rahmen ist das Barockpicknick. Dabei werden fest zugeteilte Picknickplätze vergeben, von denen das Konzert aus verfolgt werden kann.

Münchner Opernfestspiele – Oper für alle

Im Juli finden in München die Opernfestspiele der Bayerischen Staatsoper statt. Das kostenlose Programm bietet mit „Aida“ zwei Festspielkonzerte und die Opernaufführung „Tristan und Isolde“ an. Dabei wird der Marstallplatz in eine Bühne verwandelt.

Klassikfestival AMMERSEErenade

Das Klassikfestival AMMERSEErenade – Let‘s have a picnic wird am 17.09. in Schorndorf am Ammersee veranstaltet. Unter dem Motto „Landpartie“ wird im Grünen auf einer idyllischen Wiese beim Gasthof Saxenhammer ein buntes Programm von virtuoser Klassik bis zu Heimatklängen geboten.

Während dem Konzert picknicken die 100 Gäste und erleben so eine gelungene Kombination aus Kulinarik und Musik.

Bei schlechtem Wetter wird das Open Air Event in die St. Martin Kirche in Hechenwang verlegt.

Open Air Kino-Events in Bayern

Open Air Kinos gibt es im Sommer viele. Doch einige bieten mehr als die üblichen Sitzreihen und einer großen Leinwand. Auch in Bayern gibt es einige ganz besondere Locations, in denen die Besucher neben tollen Filmen eine spezielle Atmosphäre genießen können.

Sternenkino am Königssee:

Eine besonders schöne Location für ein Open Air Kino befindet sich am Königssee, in Schönau. Neben mehreren Kurzfilmen der European Outdoor Film Tour wird unter anderem „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ im August gezeigt. Das Kino ist vom Ort in etwa zehn Minuten erreichbar.

Lechflimmern – Open Air Kino im Schwimmbad:

Filme schauen und nebenher im Wasser planschen – das ist bei den Open Air Filmnächten im Plärrer Freibad in Augsburg möglich.

SommerNachtFilmFestival Nürnberg:

Im Rahmen des SommerNachtFilmFestivals werden an unterschiedlichen Orten Filme gezeigt, unter anderem auch auf einem Schrottplatz mit Industriecharme.

Freiluftkino am Stoa:

Bei Wasserburg am Inn findet das Open Air Kino in einem ganz besonderen Ambiente statt. Die Filme werden in einem Amphitheater gezeigt. Sollten die Steinstufen besetzt sein, ist Platz auf der angrenzenden Wiese.