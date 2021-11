Operationen werden abgesetzt | Situation in Klinken in Bobingen und Schwabmünchen spitzt sich zu

Der Krisenstab der Wertachkliniken hat in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, alle medizinisch nicht akut notwendigen Eingriffe ab dem 15.11.2021 für mindestens eine Woche abzusetzen. Bisher wurden nur Eingriffe verlegt, für die eine intensivmedizinische Nachbetreuung vorhersehbar war.

„Aufgrund der zunehmenden Belastung durch die zahlreichen Corona-Patienten sehen wir uns jedoch gezwungen, sämtliche elektiven Eingriffe auszusetzen“, erklärt Klinikvorstand Martin Gösele, der umgehend die Chefärzte im Haus, sowie die Belegärzte und Kooperationspartner informierte.

Aktuell werden in den Wertachkliniken 15 Patienten mit einer schweren SARS-CoV-2-Erkrankung auf den Quarantänestationen behandelt. Weitere fünf Patienten sind auf den Intensivstationen, davon müssen vierbeatmet werden. Wegen kurzfristiger Krankheitsausfälle beim medizinischen Personal muss zudem die Station 5 in Bobingen vorübergehend geschlossen werden. Die Patienten dieser Station werden natürlich weiterhin medizinisch versorgt. „Wir merken, dass die anhaltend hohe Belastung bei unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutliche Spuren hinterlässt und die krankheitsbedingten Ausfälle aktuell, auch bedingt durch die Jahreszeit, zunimmt“, erläutert Gösele.

In einem Rundschreiben informierte der Klinikvorstand die Belegschaft und bedankte sich bei allen Kolleginnen und Kollegen der Wertachkliniken für ihr herausragendes Engagement. Gleichzeitig bittet er die betroffenen Patientinnen und Patienten um Verständnis. „Angesichts weiter steigender Zahlen bei den Corona-Infektionen werden diese Maßnahmen vermutlich nur eine kurze Entlastung bieten“, erklärt er: „Aber wir wollen alles dafür tun, um die Belastung für unser medizinische Personal zumindest so weit als möglich zu begrenzen und gleichzeitig die medizinische Notfallversorgung der Bevölkerung in unserer Region weiterhin zu gewährleisten.“