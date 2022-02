Opferstockaufbrecher in Horgau unterwegs

Im Zeitraum von Donnerstag, 06:00 Uhr bis Freitag 17:00 Uhr versuchten unbekannte Täter den Opferstock in der Kirche St. Martin aufzuhebeln. Der Aufbruch misslang.

Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,- €. Zeugen, die Hinweise auf

den oder die Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in

Zusmarshausen in Verbindung zu setzen.

