Opferstöcke im Donau-Ries aufgebrochen

Am 09.05.2022 wurde der Polizeiinspektion Rain mitgeteilt, dass

in der Zeit vom 02.05.2022 bis 09.05.2022 ein antiker Opferstock in der Kirche Mariä Himmelfahrt aufgebrochen wurde.

Ein weiterer Opferstock wurde vermutlich auch noch

angegangen, weil sich dieser nicht mehr öffnen ließ. Zur Höhe des Beute- und des

Sachschadens liegen derzeit noch keine Kenntnisse vor. Bereits am 05.05.2022 wurde

in einer Rainer Kirche ein Opferstock aufgebrochen. Hinweise bitte an die PI Rain unter

Tel.-Nr. 09090/7007-0

