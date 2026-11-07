OrangeAcademy Ulm gastiert beim Finalgegner in Essen

Die OrangeAcademy ist am Samstagabend zum achten Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA bei den ETB Miners in Essen zu Gast. Tip-off ist um 19.30 Uhr.

Nach den Niederlagen in Paderborn und gegen Köln wollen die jungen Ulmer in Essen zurück in die Erfolgsspur finden. Die Partie ist zugleich ein Wiedersehen mit dem Gegner aus dem ProB-Finale der vergangenen Saison. Damals sicherten sich die Miners den Meistertitel. Anschließend gelang beiden Teams der Sprung in die ProA. Nach sieben Spieltagen steht Essen bislang bei einem Sieg. OrangeAcademy-Trainer Mehdy Mary warnt jedoch davor, sich von der Bilanz der Gastgeber täuschen zu lassen: „Als Favoriten sehe ich uns überhaupt nicht. Essen hat selbst gegen Kirchheim nur knapp verloren und war in jedem Spiel dran. Die meisten unserer Spieler haben noch nie auf diesem Niveau gespielt, sieben Spiele sind viel zu wenig für eine Favoritenrolle.“

Essener Niederlagen waren jeweils knapp

Die Miners unterlagen Köln mit 85:91, Bremerhaven mit 94:97 und Kirchheim mit 99:103. Keine dieser Niederlagen fiel mit mehr als sechs Punkten Differenz aus. Mit einem Durchschnittsalter von 26,8 Jahren setzt Essen auf Erfahrung und damit auf das genaue Gegenteil des jüngsten ProA-Aufgebots aller Zeiten.

Topscorer der Gastgeber sind Marc Friederici und Routinier JJ Mann mit jeweils 13,6 Punkten pro Spiel. Spielmacher Quashawn Lane kommt auf 12,6 Punkte und verteilt zudem durchschnittlich 6,9 Assists. Craig Moller erzielt 10,7 Punkte pro Partie.

Mit Kapitän Niclas Sperber, Quashawn Lane, Marc Friederici, Benjamin Uzoma und Jonathan Almstedt stehen fünf Spieler im Essener Kader, die bereits in der ProB-Finalserie gegen die jungen Ulmer auf dem Parkett standen.

Die Begegnung beginnt um 19.30 Uhr und wird live und exklusiv auf sporteurope.tv übertragen.