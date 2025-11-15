Newsletter
Sonntag, November 16, 2025
9.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Orbán hält Sorge vor Angriff Russlands für “lächerlich”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán teilt die Sorge vor einem baldigen Angriff Russlands auf EU und Nato in keiner Weise. Orbán sagte im Podcast von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner: “Bei allem Respekt halte ich es für lächerlich zu sagen, dass Russland die EU oder die Nato angreifen wird, einfach weil es nicht stark genug ist. Wir sind viel stärker.”

Orbán Hält Sorge Vor Angriff Russlands Für &Quot;Lächerlich&Quot;
Viktor Orbán (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zur weiteren Begründung verwies Orbán darauf, dass die Europäische Union über 400 Millionen Menschen verfüge, Russland aber nur über etwa 140 Millionen. Und auch die militärischen Kapazitäten der 27 EU-Länder seien viel größer als die Russlands. Orbán: “Die Russen schaffen es seit mehr als drei Jahren nicht, die Ukraine vollständig zu besetzen. Wie können wir in Europa behaupten, wir seien schwächer als Russland?”

Gleichzeitig warnte Orbán vor dem Versuch, Russland eine militärische Niederlage in der Ukraine zufügen zu wollen und wiederholte ein Argument, das auch aus der russischen Propaganda bekannt ist: “Wenn eine Atommacht einen konventionellen Krieg verliert, dann bin ich absolut sicher (…), dann liegt das nukleare Risiko sofort auf dem Tisch.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Vermischtes

Tod von drei Deutschen in Istanbul – Weitere Festnahmen

0
Der Urlaub in Istanbul endet für Mutter und Kinder...
Augsburg Stadt

Augsburg: 400 Menschen folgen Aufruf zum Klimastreik

0
Am Freitagnachmittag haben sich nach Angaben von Fridays for...
Landkreis Augsburg

Körperverletzung bei Casino-Party in Horgau – Polizei sucht Zeugen

0
Horgau – In der Nacht von Freitag auf Samstag...

Neueste Artikel