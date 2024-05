Organisationsübergreifendes Übungswochenende der Rettungshundestaffeln in Schwaben Nord in Leipheim

Am 01. und 02. Juni 2024 findet auf dem Gelände der Straussen Eiland, Herdweg 2, 89340 Leipheim, ein organisationsübergreifendes Übungswochenende der Rettungshundestaffeln im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord statt.

Rettungshunde werden immer dann eingesetzt, wenn es darum geht, vermisste Personen in unübersichtlichem Gelände, nach Explosionen, Erdbeben oder Erdrutschen oder im urbanen Raum zu finden. Die ehrenamtlichen Helfer investieren viel Zeit in die Ausbildung ihrer Hunde und nehmen Einsätze zu unpassenden Zeiten in Kauf.

Als erster Präsidiumsbereich in Bayern haben sich bereits vor über zehn Jahren die Staffeln verschiedener Hilfsorganisationen wie BRK, DLRG, Johanniter und Malteser Hilfsdienst sowie in jüngerer Zeit auch private Staffeln unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen (www.augsburg-hilft.org) in einem Arbeitskreis zusammengeschlossen. Denn letztlich ist es einer vermissten Person egal, welches Organisationslogo auf dem Ärmel der Einsatzkräfte prangt, die sie gefunden haben.

Die Zusammenarbeit unabhängig von der Organisationszugehörigkeit wird in Schwaben-Nord groß geschrieben. Man kennt, vertraut und schätzt sich. Dies wird am kommenden Wochenende deutlich: Über 50 Hunde aus verschiedenen Organisationen treffen sich auf der Straußenfarm in Leipheim zu einem gemeinsamen Übungswochenende. Alle Sparten, von Mantrailing über Flächensuche bis hin zur Wasserortung, werden gemeinsam beübt, der Blick über den Tellerrand inklusive.