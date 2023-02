Organisatoren des Haunstetter Christkindlmarktes spenden Erlös an Bunten Kreis

Die Organisatoren des Haunstetter Chriskindlmarktes, Martina Bischoff-Settele und Stefan Settele, unterstützen den Bunten Kreis mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro. Der Spendenerlös kommt der tiergestützten Therapie auf dem Ziegelhof in Stadtbergen zugute. Zur Übergabe des symbolischen Spendenschecks hat Stefan Reuter, Manager des FCA und Schirmherr der Veranstaltung, in die WWK-Arena in Augsburg geladen.

Bereits zum 17. Mal haben Martina Bischoff-Settele und Stefan Settele einen Christkindlmarkt zugunsten des Bunten Kreises im Innenhof ihres Elternhauses, dem Gasthaus Settele in Haunstetten, organisiert. Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr am zweiten und dritten Adventswochenende statt und ist bekannt für seine stimmungsvolle Atmosphäre und die vielen tollen Angebote für Familien. Auch im vergangenen Jahr war der Haunstetter Christkindlmarkt wieder gut besucht – und wurde auch dank vieler Mitstreiter und Sponsoren ein voller Erfolg. Der Spendenerlös von 10.000 Euro kommt der tiergestützten Therapie am Ziegelhof, einer Einrichtung des Bunten Kreises, zugute.

Bei der offiziellen Spendenübergabe in der WWK-Arena des FCA übergaben die Organisatoren des Christkindlmarktes einen symbolischen Spendenscheck an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis. Organisatorin Martina Bischoff-Settele betont: „Der Bunte Kreis leistet mit seiner Arbeit für Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern eine so wichtige Hilfe hier in der Region. Wir schätzen die Stiftung sehr und wissen, dass jeder Euro ankommt.“ Astrid Grotz fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über diese großartige Spendensumme, die dazu beiträgt, die tiergestützte Therapie am Ziegelhof weiterzuführen. Mit den Tieren erleben die kranken Kinder eine solche Lebensfreude und wachsen dabei oft über sich hinaus. Die tiergestützte Therapie fördert sie in vielerlei Hinsicht, motorisch, sensorisch, sozial-emotional wie auch kognitiv und sprachlich.“