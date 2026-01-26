type here...
Organisierter Callcenterbetrug in Gräfelfing: Rentner um Gold im sechsstelligen Wert betrogen
Organisierter Callcenterbetrug in Gräfelfing: Rentner um Gold im sechsstelligen Wert betrogen

Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 23. Januar 2026, kam es in Gräfelfing zu einem organisierten Callcenter-Betrug, bei dem die Täter durch einen sogenannten Schockanruf agierten. Ein über 80-jähriger Mann wurde von einem Unbekannten kontaktiert, der sich als Arzt ausgab und erzählte, dass die Tochter des Seniors dringend Medikamente benötige. Für die angebliche Behandlung wurde ein hoher Geldbetrag gefordert.

Betrüger täuschen falsche Polizistin vor

Der betrogene Rentner gab an, kein Bargeld zu haben, jedoch sei er im Besitz von Gold. Er wurde angewiesen, das Gold in einer Tüte bereitzustellen. Anschließend meldete sich eine unbekannte Täterin am Telefon, die sich als Polizistin ausgab und dem Rentner riet, das Gold zu übergeben, um den vermeintlichen Betrüger festzunehmen. In gutem Glauben übergab der Senior das Gold, doch die Polizei konnte den Täter, der sich das Gold abholte, nicht fassen.

Erfolglose Fahndung nach dem Täter

Es gelang der Polizei trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht, den Täter am Treffpunkt zu stellen oder die Wertgegenstände wiederzubeschaffen. Der Abholer wird als männlich, etwa 20 Jahre alt, mit einer Größe von ca. 175 cm und brauner Hose beschrieben.

Hinweise und Warnungen der Polizei

Die Polizei warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen, bei denen sich Täter am Telefon als Beamte oder Ärzte ausgeben, um an Vermögenswerte älterer Personen zu kommen. Die Behörden raten zu einem gesunden Misstrauen, da echte Polizei oder Krankenhäuser niemals solche Forderungen stellen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, zu wenden. Im Bereich des Paul-Diehl-Parks, Lärchenstraße und Ulmenstraße in Lochham werden Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gesucht.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

