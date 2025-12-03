Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
6.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Ortskräfte: Pakistan empfiehlt Deutschland Zahlungen an Taliban

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif hat Deutschland empfohlen, mit den Taliban über eine finanzielle Lösung bezüglich der Abschiebung ehemaliger Bundeswehr-Ortskräfte von Pakistan nach Afghanistan zu verhandeln. “Natürlich kann man sie nicht einfach zurückschicken, damit sie am nächsten Tag in Afghanistan hingerichtet werden”, sagte Asif der “Welt” (Mittwochausgabe) über die früheren Ortskräfte.

Ortskräfte: Pakistan Empfiehlt Deutschland Zahlungen An Taliban
500-Euro-Geldscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn Deutschland das verhindern will, dann sollte es mit den Taliban verhandeln. Geld könnte helfen, die Sicherheit dieser Menschen in ihrer Heimat zu gewährleisten.” Finanzielle Anreize könnten bei den Taliban viel bewirken, sagte Asif. “Im Gegenzug für Unterstützung könnten sie zusichern, dass den Rückkehrern keine Rache droht.”

Bei den von den Abschiebungen betroffenen Personen handelt es sich um Afghanen, die trotz einer deutschen Aufnahmezusage in Pakistan gestrandet sind. Asifs Regierung hat bereits damit begonnen, diese abzuschieben.

Andere europäische Länder hätten ihre ehemaligen Ortskräfte schon aufgenommen, sagte Asif. “Die Zahl derjenigen, die Asyl in Deutschland erhalten sollen, ist im Vergleich dazu ziemlich klein”, so der Minister. “Wenn Deutschland sie nicht aufnimmt, dann werden wir sie abschieben. So ist das nun einmal.” Der Politiker warnte allerdings davor, sich allzu sehr auf die Taliban zu verlassen. “Natürlich bleiben die Taliban ein schwer kalkulierbarer Verhandlungspartner”, sagte er.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.12.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel