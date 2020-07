Ostallgäu | Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft

In einer Asylbewerberunterkunft in Rieden am Forggensee kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Dabei wurden die beiden leicht verletzt.

Da nach ersten Informationen ein Messer im Spiel gewesen sein sollte, fuhr die Füssener Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen zur Unterkunft. Unterstützungskräfte aus Marktoberdorf und der Operativen Ergänzungsdienste Kempten, die sich auf der Anfahrt befanden, wurden nicht mehr benötigt, nachdem der Sachverhalt von den Füssener Beamten zügig aufgeklärt werden konnte.

Bei einem vorausgegangenen Streit hatte einer der Kontrahenten ein Messer oder Werkzeug in der Hand, worauf der zufällig anwesende Hausmeister ihm die Gegenstände abgenommen hat. Nach dem Schlichtungsversuch kam es erneut zu einem Streit, der in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Alarmiert wurden auch ein Notarzt sowie ein Rettungswagen. Sie übernahmen die Erstversorgung der Verletzten und den Transport in ein Krankenhaus.

